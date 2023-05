पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक, समर्थकांचा रस्त्यावर उतरून राडा

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पीटीआय पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान (Former Pakistan PM & PTI chief Imran Khan) यांना अटक करण्यात आली आहे. इम्रान खान यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असून याप्रकरणी इस्लामाबात हाय कोर्टामध्ये हजर झाल्यानंतर पाकिस्तानी पोलिसांना त्यांना अटक केली.

Former Pakistan PM & PTI chief Imran Khan has been arrested from outside the Islamabad High Court (IHC) by Rangers, reports Pakistan’s Dawn News pic.twitter.com/FHFTw3wUbr

— ANI (@ANI) May 9, 2023