एसएस राजमौली – एकही चित्रपट फ्लॉप न झालेला दिग्दर्शक, वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या खास गोष्टी

एसएस राजमौली यांना ओळखत नाही असा एकही चित्रपटप्रेमी शोधूनही सापडणार नाही. ‘बाहुबली’ आणि ‘आरआरआर’सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट बनवणाऱ्या राजमौली यांचा आज वाढदिवस आहे. देशातील सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकांच्या यादीत राजमौली यांचा समावेश होतो. वाढदिवसानिमित्त त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. अनेक कलाकारांनाही त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. बॉलिवूडचा ‘सिंघम’ अजय देवगण यानेही त्यांना ट्विटरद्वारे शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Happy birthday dear Rajamouli Sir. Have a fabulous one.

I love your vision & all of us love your cinema. Keep making 🇮🇳 proud Sir. Most importantly, today is your day @ssrajamouli pic.twitter.com/q5qCVDJLsV

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 10, 2022