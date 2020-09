IPL 2020 MIvsCSK – मुंबईला रायडूचा तडाखा, चेन्नईचा विजयाने श्रीगणेशा

आयपीएलच्या 13 हंगामातील पहिली लढत आज अबुधाबी येथे मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज संघात खेळली गेली. पहिल्याच लढतीत चेन्नईच्या संघाने गतविजेत्या मुंबईच्या संघाचा विकेट्सने पराभव करत विजयाने श्रीगणेशा केला. मुंबईने विजयासाठी दिलेले 163 धावांकॅगे आव्हान चेन्नईच्या गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. चेन्नई कडून अंबाती रायडू याने तडाखेबाज खेळी करत धावा ठोकल्या.

मुंबईने दिलेल्या आव्हानाचा पाठलाग करताना चेन्नईची सुरुवात खराब झाली. मुरली विजय 1 आणि शेन वॉटसन 4 धावांवर बाद झाला. मात्र यानंतर रायडू आणि डू प्लेसीस यांनी शतकी भागीदारी करत डाव सावरला. रायडू 71 धावांवर बाद झाला, मात्र डू प्लेसीसने अखेरपर्यंत नाबाद राहत 58 धावा केल्या व संघाला विजय मिळवून दिला.

