Israel Iran War – तुम्ही 200 डॉलरने तेल खरेदी करू शकत असाल तरच युद्ध सुरू ठेवा! इराणचा इशारा

अमेरिका, इस्रायल-इराणचे युद्ध आता तेलसंकंटापर्यंत येऊन ठेपले आहे. हे देश आता ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करत असल्याचे दिसून येत आहे. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे प्रवक्ते इब्राहिम झुल्फीगारी यांनी सोमवारी सांगितले की, इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर अमेरिकेने केलेल्या बॉम्बहल्ल्याने युद्धात एक नवीन पर्व सुरू झाले आहे. झुल्फीगारी यांनी इशारा दिला की जर अमेरिका आणि त्यांचे मित्र देश तेलासाठी प्रति बॅरल २०० डॉलर्स देण्यास तयार असतील तर त्यांनी हे युद्ध सरू ठेवावे. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा जागतिक तेल बाजारावर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही इराणने दिला आहे.

एका गुप्तचर संस्थेच्या मूल्यांकनानुसार, तेहरानच्या आसपासच्या प्रमुख तेल साठवणूक आणि रिफायनरी सुविधांवर इस्रायलने केलेल्या अलिकडच्या हल्ल्यांमुळे इराणच्या देशांतर्गत इंधन पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. अहवालात असे म्हटले आहे की या हल्ल्यांमध्ये अनेक मोठ्या तेल साठवणूक टाक्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. या हल्ल्यांचा उद्देश इराणचा देशांतर्गत इंधन पुरवठा विस्कळीत करणे होता. त्यानंतर आता इराणने इस्रायल, अमेरिका आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना आव्हान दिले आहे की जर ते २०० डॉलर प्रति बॅरल दराने कच्चे तेल खरेदी करू शकत असतील तर त्यांनी हे युद्ध सुरू ठेवावे. इराणने अशीही धमकी दिली आहे की त्यांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केल्याने युद्धाचे एक नवीन पर्व सुरू झाले आहे.

हल्ले शहर-ए-रे रिफायनरी कॉम्प्लेक्स, शहरान तेल डेपो, कोहक आणि कारज/फरदीस सारख्या ठिकाणी केले गेले. हे लक्ष्य इराणच्या लष्करी रसद, सार्वजनिक वाहतूक आणि वीज निर्मितीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. संघर्षाच्या सुरुवातीला, हल्ले प्रामुख्याने लष्करी प्रतिष्ठाने, अणु आणि क्षेपणास्त्र स्थळांवर केंद्रित होते, परंतु आता ते आर्थिक आणि ऊर्जा मालमत्तेपर्यंत विस्तारत असल्याचे दिसून येते.

अहवालात असे दिसून आले आहे की या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या प्रमुख निर्यात केंद्रांवर, जसे की खार्ग बेटावर किंवा अबदान रिफायनरी आणि बंदर अब्बास सारख्या दक्षिणेकडील रिफायनरींवर लक्ष्य केले गेले नाही, तरी काही दिवसांपूर्वी इराणने आखाती प्रदेशातील ऊर्जा सुविधांनाही क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामध्ये सौदी अरामकोचा रास तनुरा प्लांट तसेच युएई आणि कतारमधील काही ऊर्जा आणि समुद्री पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. इराणच्या इशाऱ्यानंतर हे युद्ध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हा संघर्ष सोमवारी ११ व्या दिवशीही सुरूच आहे.

