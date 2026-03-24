Israel Iran War – इराणने ट्रम्प यांचा दावा खोटा ठरवला; इस्रायलवर केला क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या फलदायी चर्चेमुळे इराणच्या वीज प्रकल्पांवर आणि इतर ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारा बॉम्बहल्ला पुढे ढकलल्यानंतर, इराणने मंगळवारी इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांच्या अनेक फेऱ्या डागल्या, असे इस्रायली लष्कराने सांगितले. क्षेपणास्त्रांमुळे इस्रायलमध्ये, तेल अवीवसह, हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजले. त्यामुळे ट्रम्प यांनी केलेल्या दावा इराणने खोटा ठरवला असून इस्रायवर क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव केला आहे.
इस्रायलच्या अग्निशमन आणि बचाव सेवेने सांगितले की ते तेल अवीवमधील एका इमारतीत अडकलेल्या नागरिकांचा शोध घेत आहेत आणि दुसऱ्या एका नुकसान झालेल्या इमारतीतील आश्रयस्थानात त्यांना नागरिक सापडले आहेत. इस्रायलच्या लष्कराने मंगळवारी सांगितले की, त्यांच्या लढाऊ विमानांनी सोमवारी मध्य तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले, ज्यात इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या गुप्तचर विभागाशी आणि इराणी गुप्तचर मंत्रालयाशी संबंधित सुविधांसह प्रमुख कमांड सेंटर्सना लक्ष्य करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की रात्रभरात बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र साठवणूक आणि प्रक्षेपण स्थळांसह ५० हून अधिक अतिरिक्त लक्ष्यांवर हल्ले करण्यात आले.
ट्रम्प यांनी सोमवारी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात अतिशय चांगली आणि फलदायी चर्चा झाली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी इराणच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ला करण्याची योजना पाच दिवसांसाठी स्थगित करत असल्याचे सांगितले. जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडली नाही, तर असा हल्ला करण्याची धमकी त्यांनी दिली होती. तथापि, ही स्थगिती केवळ इराणच्या ऊर्जा केंद्रांना लागू होते आणि त्या देशावरील अमेरिकेचे हल्ले सुरूच आहेत.
या धमकीला प्रत्युत्तर देताना इराणने म्हटले की, ते मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या पायाभूत सुविधांवर जोरदार हल्ला चढवतील; यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात अत्यंत गंभीर व्यत्यय निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. ट्रम्प यांनी घेतलेल्या माघारीच्या भूमिकेमुळे शेअर बाजारातील निर्देशांक वधारले, तर तेलाच्या किमती झपाट्याने घसरून १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या खाली आल्या.