ज्वाला गुट्टा दुसऱ्यांदा अडकणार लग्नबंधनात

प्रसिद्ध बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टा ही लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. ज्वाला तिचा बॉयफ्रेंड व प्रसिद्ध अभिनेता विष्णू विशाल याच्यासोबत लग्न करणार आहे. विष्णू विशालने त्याचा आगामी चित्रपट अरण्याच्या प्री रिलीय कार्यक्रमात त्याने त्यांच्या लग्नाबाबत सांगितले आहे.

Happy birthday @Guttajwala

New start to LIFE..

Lets be positive and work towards a better future for us,Aryan,our families,friends and people around..

Need all your love n blessings guys..#newbeginnings

thank you @basanthjain for arranging a ring in d middle of d night.. pic.twitter.com/FYAVQuZFjQ

— VISHNU VISHAL – V V (@TheVishnuVishal) September 7, 2020