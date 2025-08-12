Beauty Tips – खास सणा-समारंभात सुंदर दिसण्यासाठी फक्त या गोष्टी फाॅलो करा, वाचा

एखाद्या खास सणा समारंभासाठी जाताना आपण आपल्या चेहऱ्याची काळजी घेतो. परंतु ही काळजी घेताना आपला खिसाही रिकामा होतो. अशावेळी नैसर्गिक चमक हवी असेल तर घरगुती उपाय सर्वोत्तम आहेत. आजच राईस फेशियल करून पाहू शकता. या देसी फेशियलमुळे त्वचा चमकदार होईल. खास समारंभासाठी जाताना तुम्हीही सुंदर दिसाल.
राईस फेशियल करण्याची स्टेप बाय स्टेप पद्धत जाणून घेऊया. या स्टेप्सच्या मदतीने करा राईस फेशियलमुळे त्वचेवर मस्त ग्लो येतो.
राईस फेशियल कसे करावे?
साहित्य
1 – वाटी तांदळाचे पीठ
2 – चमचे कोरफड जेल
1 – चमचा साखर
2 – चमचे गुलाबजल
1 – टीस्पून कॉफी
सर्वात आधी तुमचा चेहरा स्वच्छ करा. एका भांड्यात तांदळाचे पीठ, साखर आणि कॉफी घेऊन स्क्रबिंग करावे लागेल. लक्षात ठेवा तुम्हाला फक्त 5 मिनिटे स्क्रब करायचा आहे. त्यानंतर स्वच्छ रुमाल पाण्यात बुडवा आणि तुमचा चेहरा स्वच्छ करा.
मालिश
आता तुम्हाला एका भांड्यात बारीक तांदळाचे पीठ घ्यावे लागेल आणि त्यात कोरफडीचे जेल, बेसन, गुलाबपाणी आणि ऑलिव्ह ऑइल मिसळावे लागेल. आता या सर्व गोष्टींची पेस्ट बनवा आणि हलक्या हातांनी चेहऱ्यावर सुमारे 10-15 मिनिटे मसाज करा. यानंतर, तुमचा चेहरा साध्या पाण्याने धुवा.
फेस जेल
हे बनवण्यासाठी तुम्हाला तांदळाचे पीठ घ्यावे लागेल आणि त्यात कोरफडीचे जेल मिसळावे लागेल. आता या पेस्टने तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्याला 5 मिनिटे मसाज करावा लागेल.
फेस पॅक
शेवटी फेस पॅक बनवण्यासाठी, तुम्हाला एका भांड्यात तांदळाचे पीठ, बेसन, दही, कोरफडीचे जेल आणि मध घ्यावे लागेल. आता हे सर्व चांगले मिसळा आणि त्याची पेस्ट तयार करा. यानंतर तुम्हाला ते चेहऱ्यावर लावावे लागेल आणि कोरडे होऊ द्यावे लागेल. ते पूर्णपणे सुकल्यानंतर, साध्या पाण्याने चेहरा धुवा.
या स्टेप्सच्या मदतीने राईस फेशियल करून त्वचेवर अनोखा ग्लो आणू शकते.