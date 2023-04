Ludhiana gas leak रात्री झोपलेलं कुटुंब सकाळी उठलंच नाही, पती-पत्नीसह 3 मुलांचा गुदमरून मृत्यू

पंजाबमधील लुधियाना शहरात रविवारी सकाळी झालेल्या गॅस गळतीमध्ये 11 जणांचा मृत्यू झाला. शहरातील ग्यासपुरा औद्योगिक परिसरात ही घटना घडली असून या दुर्दैवी घटनेमध्ये एक आख्ख कुटुंब बळी पडले आहे. पती, पत्नीसह तीन लहान मुलांचा यात मृत्यू झाला. सध्या पोलिसांनी हा संपूर्ण भाग सील केला येथे अग्निशमन दलासह एक रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आली आहे. ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

रविवारी सकाळी घडलेल्या या दुर्घटनेत जमालपूर येथील शंभू नारायण यांच्या पुतण्याचे संपूर्ण कुटुंब गेले. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, गॅस गळतीमध्ये माझ्या पुतण्याचे आख्ख कुटुंब बळी पडले. पुतण्या कबिलाश कुमार (वय – 40) आणि त्याची पत्नी बरशा देवी, मोठी मुलगी कल्पना (वय – 16), मधला मुलगा नारायण (वय – 12) आणि धाकटा मुलगा आर्यन (वय – 9) या सर्वांचा यात मृत्यू झाला. हे सांगताना त्यांना हुंदका आवरता आला नाही. लुधियानाचे पोलीस आयुक्त मनदीप सिंग सिद्धू यांनीही याला दुजारे दिला आहे.

#WATCH | Ludhiana gas leak | Mandeep Singh Sidhu, Ludhiana Police Commissioner says, “…11 people, including 5 members of one family, died. Four others are admitted to the hospital. Their condition is serious…We are lodging a case at the concerned PS. Gas sampling will be done… pic.twitter.com/K6sPb7j7qA

— ANI (@ANI) April 30, 2023