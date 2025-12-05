असं झालं तर… मॅरेज सर्टिफिकेट हरवले तर

सामना ऑनलाईन
|
Marriage Certificate Simple Steps to Get a Duplicate Copy

1 जन्म दाखला, मृत्यू प्रमाणपत्र जसे महत्त्वाचे आहे, त्याचप्रमाणे लग्न प्रमाणपत्र म्हणजेच मॅरेज सर्टिफिकेटसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे.

2 मॅरेज सर्टिफिकेट हरवले तर काय करावे, हे बऱयाच जणांना कळत नाही. त्यामुळे सर्वात आधी जेथून हे सर्टिफिकेट मिळाले आहे, त्या ठिकाणी जाऊन हरवल्याची माहिती द्या.

3 जिथे तुम्ही लग्न नोंदवले होते, त्या कार्यालयात संपर्प साधा. यामध्ये रजिस्ट्रार कार्यालय, मंदिर किंवा आर्य समाज मंदिर असू शकते. डय़ुप्लिकेट सर्टिफिकेटसाठी अर्ज करा.

4 अर्ज करताना सोबत ओळखीचा पुरावा म्हणजेच आधारकार्ड किंवा पासपोर्ट, पत्त्याचा पुरावा, वयाचा पुरावा, लग्न झाल्याची तारीख आणि ठिकाण सिद्ध करणारे कागदपत्रे जोडा.

5 अर्ज सादर करताना लागू असलेले शुल्क भरावे लागेल. अर्ज आणि कागदपत्रे जमा केल्यानंतर काही दिवसांनी तुम्हाला डय़ुप्लिकेट विवाह प्रमाणपत्र मिळेल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सराफी दुकान फोडून पळणारा आरोपी जाळ्यात, किणी टोल नाक्यावर पोलिसांची कारवाई

मेंढका नदीपात्रात अनधिकृत कचरा डेपो, धुराने प्रदूषण वाढल्याने कारवाईची मागणी

सांगलीतील 57 महिलांचे साडेसहा लाख लुबाडले, फायनान्स कंपनीच्या चौघांवर गुन्हा दाखल

राहात्यात 100 रुपयांच्या बनावट नोटा चलनात

एक एक पायरी ठरवून कोल्हापुरातील रस्ते नीट करा, कोल्हापूर उच्च न्यायालयाचे निर्देश

ऊस बिले जमा करण्यास कारखान्यांकडून टाळाटाळ, उताऱ्यातही गोलमाल; स्वाभिमानीचा आरोप

अहिल्यानगरात शिक्षिकेकडून धर्मांतराचे धडे, चौकशी करण्याची पालकांची मागणी; पोलीस अधीक्षकांना निवेदन

Mumbai University Marathi Law Exam Row Students Forced to Answer English Questions

मुंबई विद्यापीठाकडून मातृभाषेची गळचेपी, मराठी विधी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत इंग्रजीमध्ये प्रश्न!

‘धुरंधर’ने प्रदर्शनाआधीच कमावले पाच कोटी