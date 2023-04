राष्ट्रवादीत All is well? वाचा काय म्हणाले धनंजय मुंडे

राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते अजित पवार यांच्या राजकीय हालचालींसंदर्भात माध्यमांवरून बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. त्यात विविध तर्तवितर्कांना उधाण आलं आहे. अशातच प्रसारमाध्यमांनी राष्ट्रवादी काँग्रसचे आमदार धनंजय मुंडे यांना All is well आहे का? असा प्रश्न केला होता. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना Perfectly well असं धनंजय मुंडे म्हणाले.

दरम्यान, खुद्द धनंजय मुंडे हे मंगलप्रभात लोढा यांच्या कार्यालयात आले होते. त्यानंतर राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आलं. ‘आपल्या मतदारसंघातील कामासाठी मी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या सचिवांना भेटलो’, असंही स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी केलं आहे. कामांना स्थगिती देण्यात आल्या आहेत, त्याबाबत अजितदादांचं पत्र घेण्यासाठी मी विधानभवनात आलो होतो असंही मुंडे म्हणाले.

मंगळवार सकाळपासून अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 53 पैकी 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने ही बातमी प्रसिद्ध केली. सह्या मिळवण्यासाठी खुद्द अजित पवार राष्ट्रवादीच्या आमदारांना फोन करत आहेत, असंही वृत्तात म्हटलं आहे. परंतु अजित पवार यांनी हे वृत्त फेटाळलं आहे.