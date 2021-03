राष्ट्रपती कोविंद यांची तब्येत बिघडली, सैन्य रुग्णालयात दाखल

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची तब्येत बिघडली आहे. त्यांना तत्काळ सैन्याच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

President Ram Nath Kovind visited Army Hospital (R&R) following chest discomfort this morning. He is undergoing routine check-up and is under observation. His condition is stable: Army Hospital (R&R)

(file photo) pic.twitter.com/A5hfrA3HXW

— ANI (@ANI) March 26, 2021