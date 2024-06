Pune porche accident – अल्पवयीन आरोपीची आई शिवानी अगरवाल अटकेत

पुण्यातील कल्याणीनगर ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील अल्पवयीन चालकाची आई शिवानी अगरवाल हिला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी ही माहिती दिली आहे.

शिवानी अगरवाल असे अटक करण्यात आलेल्या महिलेचे नाव आहे. यापूर्वी या गुन्ह्यात अल्पवयीन चालकाचे वडील विशाल आणि आजोबा सुरेंद्र यांना अटक करण्यात आलेली होती. आता या प्रकरणी आई शिवानी हिला देखील अटक केली आहे.

Pune car accident case | Mother of the minor accused arrested in the case: Pune Police Commissioner Amitesh Kumar

(File photo)#Maharashtra pic.twitter.com/9U64dsGGxv

— ANI (@ANI) June 1, 2024