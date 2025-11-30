Raj Bhavan Renamed Lok Bhavan – नाव बदलण्यापेक्षा मानसिकता बदलणे जास्त महत्त्वाचे, एमके स्टॅलिन यांची केंद्रावर टीका

सामना ऑनलाईन
|
mk stalin

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २५ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील सर्व राजभवनांचे लोकभवन आणि सर्व राज निवासांचे लोकनिवास असे नामकरण करण्याचे निर्देश जारी केले. सर्वात आधी हे बंगालमध्ये लागू करण्यात आले. या निर्णयावरून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

एमके स्टॅलिन यांनी राजभवनचे नाव बदलून लोकभवन करणे हा केवळ दिखावा असल्याचे म्हटले आहे. लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी मानसिकता आणि विचारसरणीत बदल आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. स्टॅलिन म्हणाले, नाव बदलणे हे मानसिकता बदलण्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे आहे.

X वर एक पोस्ट करत एमके स्टॅलिन म्हणाले की, “जे लोक विधानसभेचा आदर करत नाहीत, त्यांच्यासाठी राजभवनाचे नाव लोकनिवास करणे म्हणजे त्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखे आहे का?” ते म्हणाले, “लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारांचा आणि लोकांच्या इच्छा पूर्ण करणाऱ्या कायदेमंडळांचा आदर करणे, ही काळाची गरज आहे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs SA – दक्षिण आफ्रिकेवर टीम इंडियाचा दणदणीत विजय

इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशियात भूस्खलन आणि पुराचा कहर, ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू

Tamilnadu News – दोन बसची समोरासमोर धडक, भीषण अपघातात सात ठार; 40 जखमी

SIR वर चर्चा झाली नाही तर संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही, समाजवादी पक्षाचा सरकारला इशारा

छत्तीसगडमधील ३६ नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण, २७ जणांवर होतं ६५ लाख रुपयांचे बक्षीस

विराटची बॅट तळपली! 135 धावांचा डोंगर रचत मोडला सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड

संसदेचे हिवाळी सत्र 1 डिसेंबरपासून; लोकसभेत तीन नवीन विधेयके मांडली जाणार

AI वापरून काढला लोकलचा फेक पास, तिघांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल

इम्रान खान जिवंत, आदियाला तुरुंगात सुरक्षित; तेहरीक-ए- इंसाफच्या खासदाराने दिली मोठी अपडेट