भीमा पाटस कारखान्यातील घोटाळ्याप्रकरणी संजय राऊत यांची सीबीआयकडे तक्रार

दौंड तालुक्यातील भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्यातील 500 कोटी रुपयांच्या मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी सीबीआयकडे तक्रार केली आहे. राऊत यांनी एका ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, “राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार करण्यात आली होती, मात्र त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने मी सीबीआयकडे भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्यातील 500 कोटी रुपयांच्या मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे, आता पाहूया पुढे काय होते ते “

I have filed a formal complaint with the @CBIHeadquarters regarding Bhima Patas Cooperative Sugar Mill’s #MoneyLaundering of 500 crores.

Since Mr @Dev_Fadnavis has turned a blind eye towards my complaint, I have knocked the CBI’s doors. Let’s see what happens next!@dir_ed… pic.twitter.com/NM3y3VbfcG

