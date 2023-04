SRH vs DC: आयपीएल सामन्यादरम्यान चाहत्यांमध्ये जोरदार राडा, व्हिडीओ होतोय व्हायरल

सध्या आयपीएलचा 16 वा हंगाम सुरु आहे. काल अरुण जेटली स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सामना रंगला होता. तर, दुसरीकडे स्टेडियममधील प्रेक्षकांमध्ये फ्री स्टाईल हाणामारी पाहायला मिळाली. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत हैदराबादने 6 बाद 197 धावा केल्या. 198 धावांच्या विशाल आव्हानाचा पाठलाग करताना दिल्लीच्या फलंदाजांना घाम फुटला आणि संघ केवळ धावा करू शकला. अखेर हैदराबादने 9 धावांनी विजय मिळवला. या सामनादरम्यानचा एक व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल होतो आहे. यामध्ये स्टेडिअममधील प्रेक्षकांच्या बाचाबाचीचे रुपांतर तुफान हाणामारीमध्ये झाल्याचं दिसून येत आहे.

A fight took place between fans in Delhi during their match against SRH. pic.twitter.com/MYPj6dqejb

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 30, 2023