मोठी बातमी – इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला झटका

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) संदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजनेला घटनाबाह्य ठरवले असून ही योजना रद्द केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.

इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) योजनेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी घटनापीठाने इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली. इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायलायने म्हटले. मतदारांना पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) खरेदी करणाऱ्यांच्या यादी सार्वजनिक करावी लागेल असे म्हटले.

Supreme Court holds Electoral Bonds scheme is violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. Supreme Court strikes down Electoral Bonds scheme. Supreme Court says Electoral Bonds scheme has to be struck down as unconstitutional. https://t.co/T0X0RhXR1N pic.twitter.com/aMLKMM6p4M

— ANI (@ANI) February 15, 2024