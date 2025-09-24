काखेत परफ्यूम लावण्याआधी ही काळजी घ्या, वाचा

तुमच्या अंडरआर्म्सना परफ्यूम लावणे योग्य आहे का? तुम्ही तुमच्या त्वचेला थेट परफ्यूम लावावा की नाही याबद्दल अनेक समज आणि गैरसमज आहेत. त्वचेला परफ्यूम लावणे किती सुरक्षित आहे? हे असे प्रश्न अनेकदा पडतात. यावर उपाय म्हणजे आपण तज्ज्ञांचा योग्य सल्ला घेणे. आपल्या प्रत्येकाला नेहमीच चांगला सुगंध हवा असतो. चांगल्या सुगंधामुळे ताजेतवाने वाटते.

परंतु अनेकदा प्रश्न पडतो परफ्यूम आपण थेट त्वचेवर मारु शकतो का?
परफ्यूम लावण्यापूर्वी त्वचेवर एक लहान पॅच टेस्ट करणे खूप महत्वाचे आहे. यामुळे तुम्हाला लवकर कोणत्याही प्रकारची ऍलर्जी किंवा जळजळ ओळखण्यास मदत होते. शेव्हिंग किंवा वॅक्सिंग केल्यानंतर त्वचा खूप संवेदनशील होते. नंतर परफ्यूम लावल्याने जळजळ, जळजळ किंवा जास्त शोषण होऊ शकते.

पॅच टेस्ट कशी करावी?

त्वचारोगतज्ज्ञ कानाच्या मागे, कोपराच्या आतील बाजूस, गुडघ्याच्या मागे किंवा काखेच्या खाली थोड्या प्रमाणात स्प्रे करण्याचा सल्ला देतात.

त्वचातज्ज्ञांच्या मते, आंघोळीनंतर लगेच आणि घाम येण्यापूर्वी परफ्यूम लावणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. घामावर परफ्यूम लावल्याने वास वाढू शकतो.

या सोप्या टिप्स लक्षात ठेवून, तुम्ही तुमच्या त्वचेची काळजी घेऊ शकता आणि तुमच्या परफ्यूमचा वास जास्त काळ टिकवू शकता.

