मैद्याला स्लो पाॅइजन का म्हटले जाते, वाचा सविस्तर

आजकाल, लोक, विशेषतः तरुण आणि मुले, जंक फूड, स्ट्रीट फूड आणि फास्ट फूडचे इतके व्यसन लागले आहेत की त्यांना दररोज बाहेरून काहीतरी हवे असते. लोक मोमोज, अंडी आणि चिकन रोल, समोसे, पास्ता, पिझ्झा, बर्गर, ब्रेड आणि बरेच काही आवडतात. परंतु हे पदार्थ बनवण्यासाठी मैद्याचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात केला जातो. म्हणूनच मैदा हा आहारातून टाळण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो.
फास्ट फूडसोबतच, बेकरी उत्पादनांमध्येही मैद्याचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात केला जातो. मैदा हा आपल्या आरोग्यासाठी स्लो पाॅइजनचे काम करत असतो. मैद्यापासून बनवलेले पदार्थ चवीला लागतात. परंतु ते आरोग्यासाठी मात्र खूप घातक असतात.
आहारात मैदा खाण्याचे तोटे
आयुर्वेदानुसार मैदा हा पचनास फार त्रासदायक मानला जातो. गव्हापासून कोंडा वेगळा करून त्यापासून मैदा तयार केला जातो. यामुळे फक्त स्टार्च उरतो. ही प्रक्रिया जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबरसह सर्व पोषक तत्वांचा नाश करते.
मैद्याचे नियमित सेवन पचनसंस्थेला सर्वात जास्त नुकसान करते. ते आतड्यांमध्ये गोंदासारखा थर तयार करते. यामुळे गॅस, अपचन, पोटफुगी आणि बद्धकोष्ठता निर्माण होते.
मैद्यात उच्च ग्लायसेमिक इंडेक्स देखील आहे. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी त्वरित वाढते. म्हणून, रिफाइंड पीठाचे सेवन मधुमेहींसाठी हानिकारक असू शकते.
मैद्याचे नियमित सेवन केल्याने पोट आणि कंबरेभोवती चरबी वाढते. यामुळे लठ्ठपणा आणि चयापचय विकार होऊ शकतात. खराब कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स वाढवून हृदयरोगाचा धोका देखील वाढतो.
मैद्यामुळे आपली शरीराची प्रतिकारशक्ती हळूहळू कमकुवत होते.
आयुर्वेदानुसार मैदा हा आपल्या शरीरात विषारी पदार्थ तयार करतो. यामुळे कफ, लठ्ठपणा, मधुमेह आणि सांधेदुखीसारखे आजार होतात.
मैद्याला निरोगी पर्याय कोणते आहेत?
मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ, मल्टीग्रेन पीठ, बार्ली, ओट्स, बेसन आणि कॉर्न फ्लोअर खाऊ शकता. हे प्रथिने, फायबर, खनिजे इत्यादी सर्व पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात.