महिलेने अॅमेझॉनवरुन मागवला 12 हजारांचा टूथब्रश, पॅकेट उघडताच बसला धक्का

ऑनलाईन शॉपिंग दरम्यान अनेकदा फसवणूक झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. असाच एक प्रकार घडला आहे. एका महिलेने अॅमेझॉनवरुन 12 हजारांचा इलेक्ट्रीक ब्रश मागवला होता. मात्र पॅकेट उघडताच असे काही आले ज्याची कल्पनाही केली नव्हती. महिलेने ट्विट करत फोटो शेअर करुन माहिती दिली आहे.

ट्विटरवर @badassflowerbby नावाच्या ट्विटर हॅण्डलवरुन महिलेने आपला अनुभव शेअर केला आहे. महिलेने अॅमेझॉ़नवरुन 12 हजारांचे इलेक्ट्रिक टूथब्रश मागवले होते. महिलेने ट्विटमध्ये लिहीलेय की, माझ्या आईने टूथब्रंथ महाग असल्याने कॅश ऑन डिलिव्हरी केली होती. पण जेव्हा त्यांनी पॅकेट उघडले, त्यावेळी त्यात एमडीएच चाट मसाल्याचे चार पॅकेट होते. हे पाहून महिलेच्या आईला धक्काच बसला.

महिलेने पुढच्या ट्विटमध्ये लिहिले की, ‘ऑफऱ पाहून लोक वस्तू खरेदी करण्यास उत्सुक असतात. पण कोणतीही ऑर्डर देण्यापूर्वी रिव्ह्यू वाचला पाहिजे, पण माझा प्रश्न आहे की किती लोक असे करतात. महिलेने विचारले की लोकांनी रिव्ह्यू वाचले तरी फसवणूक होणार नाही याची काय हमी आहे. अॅमेझॉनवर प्रश्न उपस्थित करत महिलेने विचारले आहे की, ‘ते आपल्या वेबसाइटवर फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांची यादी कशी करत आहे, जे लोकांची वारंवार फसवणूक करत आहेत.’

Dear @amazonIN, why haven’t you removed a seller who’s been scamming buyers for over a year? My mom ordered an Oral-B electric toothbrush worth ₹12k, and received 4 boxes of MDH Chat Masala instead! Turns out seller MEPLTD has done this to dozens of customers since Jan 2022. pic.twitter.com/vvgf1apA38

— N (@badassflowerbby) February 12, 2023