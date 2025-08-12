बीसीसीआय शहीद जवानांच्या बलिदानापेक्षा मोठी आहे का? आदित्य ठाकरे यांचा संतप्त सवाल

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी काही दिवसांपूर्वी हिंदुस्थानला युद्धाचा इशारा दिला होता, त्यानंतर सोमवारी पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी यांनी देखील हिंदुस्थानला धमकी दिली. त्यावर बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकार व बीसीसीआयला फटकारले आहे.
”पाकिस्तान आपल्याला धमकी देतोय आणि आपली सरकार काय करतेय तर बीसीसीआयला पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळायला सांगतेय. बीसीसीआयचे अधिकारी गेल्या वर्षी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंसोबत पार्टी करत होते. बांग्लादेशात हिंदूंवर अत्याचार झाले तरी आपण बांग्लादेशसोबत क्रिकेट खेळलो. ही बीसीसीआय आपल्या देशापेक्षा, हिंदूंपेक्षा, आपल्या शहीद जवानांच्या बलिदानापेक्षा मोठी आहे का? असा संतप्त सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला.