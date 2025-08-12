बीसीसीआय शहीद जवानांच्या बलिदानापेक्षा मोठी आहे का? आदित्य ठाकरे यांचा संतप्त सवाल

सामना ऑनलाईन
|

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी काही दिवसांपूर्वी हिंदुस्थानला युद्धाचा इशारा दिला होता, त्यानंतर सोमवारी पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी यांनी देखील हिंदुस्थानला धमकी दिली. त्यावर बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकार व बीसीसीआयला फटकारले आहे.

पाकिस्तान आपल्याला धमकी देतोय आणि आपली सरकार काय करतेय तर बीसीसीआयला पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळायला सांगतेय. बीसीसीआयचे अधिकारी गेल्या वर्षी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंसोबत पार्टी करत होते. बांग्लादेशात हिंदूंवर अत्याचार झाले तरी आपण बांग्लादेशसोबत क्रिकेट खेळलो. ही बीसीसीआय आपल्या देशापेक्षा, हिंदूंपेक्षा, आपल्या शहीद जवानांच्या बलिदानापेक्षा मोठी आहे का? असा संतप्त सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चंद्रपूर जिल्ह्यातही निवडणूक घोटाळा, एकाच घरात दाखवले 119 मतदार

लोकशाही संपवण्याचे भाजपाचे षडयंत्र, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही वाचविण्यासाठी काँग्रेसचा लढा: रमेश चेन्नीथला

आता चंद्रावर जरी निवडणूका झाल्या तरी भाजपवाले तिथे मतदान करतील अशी सिस्टम त्यांनी बसवलीय, आदित्य ठाकरे यांची टीका

10 ते 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या मालकांविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

supreme court

आधार नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालय

मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहासमोर बसचा अपघात, वृद्ध महिलेचा मृत्यू

पिक्चर अभी बाकी है, निवडणूक आयोगाप्रकरणी राहुल गांधी यांचे सूचक विधान

खुन्यांना वाचवून न्यायाचा मुडदा पाडू नका, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणावरून रोहित पवार यांचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

सत्ता जाण्याची वेळ आल्यामुळे भाजपसोबत गेलेल्यांवर कपाळावर हात मारण्याची वेळ, उद्धव ठाकरे यांची टीका