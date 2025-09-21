2014 नंतर निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात, प्रशांत किशोर यांचे विधान

सामना ऑनलाईन
|

टी.एन शेषन यांच्यामुळे निवडणूक आयोगाला प्रतिष्ठा मिळाली, पण 2014 पासून आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असे विधान जन सुराज पक्षाचे अध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी केले आहे. तसेच राहुल गांधी यांनी जे आरोप केले आहेत ते गांभीर्याने घेतले पाहिजे असेही किशोर म्हणाले.

एका युट्युब चॅनलला मुलाखात देताना प्रशांत किशोर म्हणाले की, राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यांच्या आरोपांना निवडणूक आयोगाने उत्तर द्यायला हवे. जेव्हा टी.एन शेषन निवडणूक आयोगाचे आयुक्त झाले तेव्हा लोकांना कळायला लागले की निवडणूक आयोग नावाची संस्था आहे म्हणून. त्यांनी निवडणूक आयोगाला प्रतिष्ठा दिली. त्यानंतर 2014 पर्यंत लोकांच्या मनात आयोगाबद्दल विश्वास होता की काही झालं तरी निवडणुका या निःष्पक्ष असतात. पण 2014 नंतर निवडणूक आयोगाच्या विश्वासाला तडा गेला असे प्रशांत किशोर म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Test Drive साठी गाडी घेऊन गेला अन् पसार झाला; चोरीसाठी लढवली अनोखी शक्कल

8 वर्षांची चिमुरडी नराधमांना भिडली, हाताला चावा घेत आरडाओरडा केल्यानं अपहरणाचा प्रयत्न फसला; कोल्हापुरातील नांदणीमधील थरार

हा पुरस्कार मल्याळम चित्रपटसृष्टीला समर्पित, दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाल्यानंतर मोहनलाल यांची पहिली प्रतिक्रिया

हाफ मॅड बाबुलीनं लावलं प्रेक्षकांना वेड; ‘दशावतार’नं नवव्या दिवशी कमावले अडीच कोटी, निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

देशातील 34 टक्के श्रीमंत व्यक्ती दारू पित नाहीत

मुंबईत या आठवड्यातही पावसाची शक्यता, हवामान विभागाकडून यलो अलर्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सायंकाळी 5 वाजता देशाला संबोधित करणार, काय बोलणार याकडे लक्ष

पालिका निवडणुकीसाठी 3 कोटी खर्च, जेवणावळीसाठी 100 बोकड कापावे लागतात; मिंधे आमदार संजय गायकवाड यांचं विधान

आमदार नसताना मला 20 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला, मिंधे गटाचे नेते सदा सरवणकर यांचा दावा