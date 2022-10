आनंद महिंद्रांनी घेतली ‘ही’ नवीन गाडी, युजर्सना गाडीसाठी नाव सुचविण्याचे केले आवाहन

महिंद्राचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा गाड्यांवर प्रचंड प्रेम आहे. ते नव्या नव्या गाड्या ट्राय करतात आणि त्यातील काही आवडल्या की खरेदीही करतात. नुकतेच त्यांनी आपल्या कार कलेक्शनमध्ये एक नवीन एसयुव्ही कारची भर घातली आहे. ट्विटरवर एका पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी ही माहिती दिली आणि लोकांकडे त्यांनी या गाडीसाठी नावही विचारले आहे, आनंद महिंद्रांच्या या पोस्टवर युजर्सनी गमतीदार उत्तरे दिली आहेत.

Big day for me; received my ScorpioN…. Need a good name for it…Recommendations welcome! pic.twitter.com/YI730Eo9uh

— anand mahindra (@anandmahindra) October 7, 2022