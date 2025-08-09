दिव्यांगांसाठी ठाण्यातील सिग्नल ‘बोलू लागले’

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईच्या वेशीजवळ असलेल्या ठाण्यातील तीन हात नाक्यावरील सिग्नल आता बोलू लागला आहे. शहरातील अती वर्दळीचा आणि महत्त्वाचा सिग्नल असल्याने येथे रोजच वाहतुकीचा जांगडगुता असतो. या रस्त्यावर कोणताही ओव्हरहेड ब्रीज किंवा भुयारी मार्ग नसल्याने रस्ता ओलांडणे दिव्यांगांसोबतच अन्य नागरिकांसाठीही जिकिरीचे ठरले होते. परंतु दिव्यांगांना हा रस्ता सहज ओलांडता यावा यासाठी ठाणे वाहतूक शाखेने पालिकेच्या सहकार्याने प्रायोगिक तत्त्वावर बीप सिग्नल सुरू केला आहे. या अत्याधुनिक सिग्नलवर दिव्यांगांसाठी विशेष झेब्रा क्रॉसिंग, रॅम्प, रेलिंग लावले आहेत. तर दृष्टीहीन नागरिकांना रस्ता ओलांडताना कोणताही अडथळा होऊ नये यासाठी सांकेतिक आवाजाचे बीप आणि ब्रेन लिपीत लिहिलेले बोर्ड लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिव्यांगांना हा रस्ता ओलांडणे एकदम सोपे झाले आहे. ही यंत्रणा यशस्वी पार पडल्यास शहरातील अन्य महत्त्वाच्या सिग्नलवर ही सुविधा उपलब्ध केली जाणार असल्याची माहिती वाहतूक शाखेचे उपायुक्त पंकज शिरसाठ यांनी दिली.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

प्रवाशांनो, आत्ताच तिकीट बुक करा! रेल्वेने आणली भन्नाट ऑफर, तिकीटांवर मिळवा 20 टक्के सूट

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी ‘च’ चिखलाचा; तलासरीतील बेंडगपाड्यात शैक्षणिक विकासाचा फक्त ‘भुसा’च

राजस्थानमधील दरोडेखोरांचा महाराष्ट्रात धुमाकूळ; गुन्हे शाखा घटक 1 ने मुसक्या आवळल्या

सरकारचे पाप; किल्ले रायगडाच्या पायरी मार्गावरील संरक्षक भिंत ‘धारातीर्थी’, बांधकाम खात्याच्या कामाची पोलखोल

ठाण्याच्या शास्त्रीनगरात क्लस्टर घोटाळा; बिल्डरने रहिवाशांच्या खोट्या सह्या, बनावट कागदपत्रे पालिकेला दिली

मिंधे गटाच्या कल्याण ग्रामीण तालुकाप्रमुखाला महिलेने चोपले; नेवाळीतील घटना

ठाण्यात वाहतूककोंडी, प्रदूषण वाढले.. चालायला फुटपाथ नाहीत; नियम बदलले आहेत काय? माजी न्यायमूर्तींनी शिंदेसमोरच काढले समस्यांचे वाभाडे

देशाची तीनही दलं आणखी पॉवरफुल होणार, 67 हजार कोटींच्या संरक्षण करारांना मंजुरी

इडली विक्रेत्याची मुजोरी; मराठीबद्दल अपशब्द, मनसेने दिला चोप