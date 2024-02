बीजेडी खासदार रमेश चंद्र माझी यांच्या कारचा भीषण अपघात, बालंबाल बचावले

बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) खासदार रमेश चंद्र माझी (BJD MP Ramesh Majhi) यांच्या कारला ओडिसातील नबरंगपूर (Nabarangpu) येथे भीषण अपघात झाला. या अपघातातून खासदार माझी बालंबाल बचावले असून त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. शनिवारी रात्री हा अपघात झाल्याची माहिती मिळतेय.

संसदेचे अर्थसंलकल्पीय अधिवेशन संपवल्यानंतर खासदार रमेश चंद्र माझी रायपूरमार्गे घरी परतत असताना नबरंगपूर जिल्ह्यातील उमेरकोट भागामध्ये त्यांच्या कारचा अपघात झाला. भरधाव वेगातील कारचे टायर फुटल्याने चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि गाडी रस्ताच्या खाली उतरली. या अपघातामध्ये खासदार माझी यांच्यासह चालक आणि पीएसओलाही किरकोळ दुखापत झाली आहे. तिघांवरही उमेरकोट येथील रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले.

VIDEO | BJD MP Ramesh Majhi injured in road accident in Nabarangpur, Odisha. More details are awaited. pic.twitter.com/j9XNHgtu1h

— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2024