Video – शेतकरी आंदोलकांचा संताप, भाजप आमदाराला मारहाण

पंजाबमधील अबोहार मतदारसंघाचे आमदार अरुण नारंग यांना काही आंदोलकांनी कथित मारहाण केल्याचे समोर आले आहे. हे आंदोलक शेतकरी असल्याचे समजते. मुक्तसार जिल्ह्यातील मालौट भागात ही घटना घडली आहे. या मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

BJP MLA Arun Narang Ji along with two other party leaders were assaulted in Malout town. Punjab is now becoming West Bengal were BJP people are attack frequently. This was not expected from @capt_amarinder GOVT. @PunjabPoliceInd @HMOIndia#DeathOfDemocracy#BJPAttackedInPunjab pic.twitter.com/ovNgT0mYdN

— Hemir Desai (@hemirdesai) March 27, 2021