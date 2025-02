Champions Trophy 2025 – चाहत्याने लाहोरच्या स्टेडियमवर झळकावला तिरंगा, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

पाकिस्तानात चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा रणसंग्राम सुरू आहे. 1996 नंतर पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धा पाकिस्तानात खेळली जात आहे. विविध कारणांमुळे सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानात धुसफुस सुरू आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीला लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर हिंदुस्थानचा तिरंगा न लावल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. आता पुन्हा एकदा तिरंग्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. हिंदुस्थानचा तिरंगा घेऊन सामना पाहणाऱ्या एका चाहत्याला चालू सामन्यातून पोलिसांनी बाहेर काढले आहे. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

A young cricket fan of the Indian cricket team arrested from #Pakistan cricket stadium for carrying the flag of India and Virat Kohli posters #ChampionsTrophy pic.twitter.com/5RthDQTYLO

— Pawan Durani (@PawanDurani) February 24, 2025