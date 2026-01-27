मनरेगाला उद्ध्वस्त करण्यामागे सरकारचा ठरावीक हेतू, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर मनरेगा योजनेबाबत तीव्र टीका केली आहे. मनरेगाला उद्ध्वस्त करण्यामागे सरकारचा ठरावीक हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी सोशल मीडियावरून केला.

राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकार मजुरांकडून दैनंदिन मजुरीवर वाटाघाटी करण्याचा अधिकार हिरावून घेत आहे. तसेच ग्रामपंचायतींची स्वायत्तता कमी करून त्यांचे हात बांधले जात असून, राज्यांचे अधिकार काढून घेऊन सर्व सत्ता दिल्लीत केंद्रीत केली जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

मनरेगा योजनेमुळे किमान मजुरी, वर्षभर रोजगाराची हमी, स्वातंत्र्य आणि स्वाभिमानाने काम करण्याचा हक्क देशातील कोट्यवधी श्रमिकांना मिळाला होता. हे बदल घडवून आणण्यासाठी अनेक दशके लागली, असे राहुल गांधी यांनी नमूद केले.

मात्र आता तेच श्रमिक एकत्रितपणे सांगत आहेत की, “मनरेगामुळे आमचे जीवन बदलले होते, पण मोदी सरकार मजुरांना गुलाम बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे,” असा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.

हिंदुस्थान पुन्हा राजे-महाराजांच्या काळात ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू असून, सर्व सत्ता आणि संपत्ती मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रीत करण्याचे धोरण राबवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Crime News – क्रिकेट, बिअर आणि किरकोळ कारणावरून वाद, धावत्या कारच्या दाराला लटकवून मित्राला झाडावर नेऊन आदळलं

सप्लीमेंट किंवा प्रोटीन शेकची गरज नाही; फिट राहण्यासाठी बॉलीवूड अभिनेत्री पिते हे ‘देसी ड्रिंक’, फायदे वाचून आश्चर्यचकीत व्हाल

हिमवृष्टीत मालकाचा मृत्यू, 4 दिवस श्वान मृतदेहाजवळच उभा; हिमाचल प्रदेशातील घटना

viral content creator earns rs 21,000 in one day selling maggi in mountains

मॅगी विकून एका दिवसात कमवतो भलीमोठी रक्कम, इंटरनेटवर व्हायरल कंटेट क्रिएटरची कहाणी

शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाणाची सुनावणी 18 फेब्रुवारीला; सुप्रीम कोर्टाने दिली नवी ‘तारीख’

जम्मू-कश्मीरमध्ये बर्फवृष्टी सुरूच; श्रीनगर विमानतळावरील 50 विमान सेवा रद्द, राष्ट्रीय महामार्ग 44 बंद

Pune news – 50 तोळे सोने, लाखोंचा हुंडा दिल्यानंतरही छळ अन् बळजबरीने गर्भपात; महिला सरपंचाच्या घरात हुंडाबळी, सुनेनं जीवन संपवलं

Latur news – निलंग्यात काँग्रेसच्या महिला उमेदवाराचं अपहरण; भाजप आमदारावर गंभीर आरोप, काँग्रेसची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

माणसं फोडणे, विकत घेणे आणि निवडणुका लढवणे हीच त्यांची लोकसेवा; संजय राऊत यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका