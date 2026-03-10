‘धुरंधर-2’ने 18 कोटी कमावले

धुरंधर-2’ हा चित्रपट येत्या 19 मार्चला गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सिनेमागृहात प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटाने प्रदर्शनापूर्वीच पेड प्रीह्यूमधून 18 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या चित्रपटाची रविवारी पेड प्रीह्यूसाठी 80 हजार तिकिटे विकली गेली. यामुळे बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाच्या कलेक्शनमध्ये 8 कोटींची भर पडली. शनिवारी ट्रेलर लाँच झाल्यानंतर अडवॉन्स्ड बुकिंग सुरू झाली होती. 24 तासांत 1.2 लाख तिकीट विक्रीतून 10 कोटी रुपये कमावले होते. या चित्रपटाच्या अडवॉन्स्ड बुकिंगची कमाई आता 18.11 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यात 6 कोटींच्या ब्लॉक बुकिंगचा समावेश आहे. या चित्रपटाच्या हिंदी व्हर्जनला सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे.

