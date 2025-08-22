अखेर गोविंदाच्या पत्नीचा घटस्फोटासाठी अर्ज, फसवणुकीचा केला आरोप

सामना ऑनलाईन
|

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा हा त्याच्या पत्नीपासून वेगळा होणार असल्याच्या चर्चा गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू होत्या. तसेच गोविंदा एका तरुण अभिनेत्रीला देखील डेट करत असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान आता गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजाने त्याच्यावर फसवणूक, अमानूष वागणूक दिल्याचा आरोप करत वांद्र्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केल्याचे समोर आले आहे.

सुनीताने मे महिन्यातच वांद्र्याच्या न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर 25 मे रोजी गोविंदाला न्यायालयाकडून समन्स बजावण्यात आले होते. जूनपासून या प्रकरणात सुनावणी सुरू झाली असून सुनीता या प्रत्येक सुनावणीला हजर राहिल्या होत्या मात्र गोविंदा हजर राहत नसल्याचे समजते.

मराठी अभिनेत्रीसोबत अफेअरची चर्चा

गोविंदा याचे एका तरुण मराठी अभिनेत्रीसोबत अफेयर असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून रंगली आहे. हे अफेयर समोर आल्यानंतरच गोविंदा व सुनीताने वेगळे व्हायचा निर्णय घेतला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून ते वेगळे राहत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘अहंकार बाळगू नका, हायकोर्टांनी पालकांसारखे वागावे’, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

भाजपने मिंधेना वॉशिंग मशीनमध्ये धुतलं आणि मिंधेंनी मुंबईची तिजोरी धुतली! आदित्य ठाकरे यांची खोचक टीका

सरकारमध्ये ताळमेळ नसल्याने मुंबईकरांचा प्रवास खड्ड्यातून, खड्डे कोण बुजवणार यावरून गोंधळात गोंधळ: सचिन सावंत

निवडणूक आयोग त्यांचं काम योग्य पद्धतीनं करत नाही, शरद पवार यांची टीका

ते आमच्या विचाराचे नाहीत, उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी फोन करणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीसांना शरद पवारांचा टोला

निवडणुकीचा जुगार जिंकण्यासाठी शेतकऱ्यांचा जीव डावावर लावण्याचा धंदा बंद करा, रोहित पवारांनी सरकारला सुनावले

Maharashtra Rain Update – बाप्पाच्या स्वागताला वरुणराजाची स्वारी! पुढील सात दिवस कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता

Mumbai News – तांत्रिक बिघाडामुळे एअर इंडियाचे मुंबई-जोधपूर विमानाचे उड्डाण रद्द

Ganeshotsav 2025 – जड वाहनांना लागणार ब्रेक! या तारखांना ठाणे आयुक्तालयाच्या हद्दीत No Entry