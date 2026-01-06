तांब्याची भांडी घासण्यासाठी हे आहेत साधे सोपे पर्याय, जाणून घ्या

आरोग्यासाठी तांब्याची भांडी ही फार महत्त्वाची मानली जातात. तांब्याच्या भांड्यात अन्न शिजवणे हे तर फारच गरजेचे झालेले आहे. पूर्वीच्या काळात तांब्याची भांडी खूप वापरली जात होती. या भांड्यांचा वापर आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. आजकाल या भांड्यांचा ट्रेंड पुन्हा वाढला आहे. तुम्हीसुद्धा प्लास्टिकची बाटली पाणी पिण्यासाठी वापरत असाल तर, तांब्याच्या बाटलीने पाणी पिणे हा एक उत्तम पर्याय आहे. दैनंदिन वापरात असलेली तांब्याची बाटली बाहेरुन खूप काळपट दिसू लागते. अशावेळी ही बाटली स्वच्छ करण्यासाठी, काही साध्या सोप्या टिप्स गरजेच्या आहेत.
हिवाळ्यात घरच्या घरी हाॅटेलसारखी कांदा भजी करताना या टिप्स वापरा, वाचा
तांब्याची भांडी कशी स्वच्छ करावी?
तांब्याची भांडी स्वच्छ करण्यासाठी वर्षानुवर्षे चिंचेचा वापर केला जात आहे. चिंचेने तुम्ही भांडी नवीनसारखी चमकू शकता. यासाठी चिंचेला अर्धा तास भिजवा. त्याची पेस्ट बनवा आणि काही वेळ बाटलीला बाहेरुन लावून ठेवा. त्यानंतर चांगली घासून स्वच्छ करा. नंतर पाण्याने स्वच्छ करा आणि वाळवत ठेवा.
घरच्या घरी फेसवाॅश करताना या गोष्टी लक्षात ठेवायलाच हव्यात, जाणून घ्या
तांब्याची बाटली स्वच्छ करण्यासाठी लिंबाचा वापर हा महत्त्वाचा आहे. लिंबू आणि मीठाची पेस्ट तयार करा. हे मिश्रण बाटलीवर लावावे. त्यानंतर काही वेळ हे व्यवस्थित घासून घ्यावे. नंतर पाण्याच्या मदतीने स्वच्छ करावे.
प्रसूतीनंतर वजन कमी करण्यासाठी या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, जाणून घ्या
तांब्याच्या भांडी स्वच्छ करण्यासाठी, बेकिंग सोडा सुद्धा सर्वात उत्तम मानला जातो. बेकिंग सोड्यामुळे हट्टी डाग काढण्यास मदत होते. तसेच बेकिंग सोडा आणि पाण्याची पेस्ट बनवल्याने, भांड्यांच्या आतील भागही स्वच्छ होतो.