IND vs ENG – जुरेल-गिलनं तारलं; टीम इंडियानं रांचीचं मैदान मारलं, मालिकेत 3-1 अशी विजयी आघाडी

रोहित शर्मा आणि यशस्वी जैस्वालने दमदार सुरुवात दिल्यानंतरही अवघ्या 36 धावांमध्ये 5 विकेट गमावल्याने रांची कसोटी हिंदुस्थानच्या हातून निसटल्याचे चित्र होते. मात्र दुसरीच कसोटी खेळणाऱ्या ध्रुव जुरेल आणि शुभमन गिल यांनी खराब झालेल्या खेळपट्टीवरही शड्डू ठोकला आणि हिंदुस्थानला विजय मिळवून दिला. इंग्लंडने विजयासाठी दिलेले 192 धावांचे आव्हान हिंदुस्थानने 5 विकेट्सच्या मोबदल्यात पूर्ण केले आणि 5 कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतमध्ये 3-1 अशी विजयी आघाडी घेतली.

An unbeaten 72*-run partnership between @ShubmanGill & @dhruvjurel21 takes #TeamIndia over the line!

India win the Ranchi Test by 5 wickets 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/FUbQ3MhXfH#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ORJ5nF1fsF

