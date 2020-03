कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी हिंदुस्थानच्या उपाययोजनांचे डब्लू.एच.ओ.कडून कौतुक

कोरोनाच्या जागतिक संकटाशी जगभरातून मुकाबला सुरू आहे. या संकटाच्या धोक्याचा अंदाज, अमेरिका, इटली आणि युरोपीय देशांना आला नाही. त्यामुळे कोरोनाचा या देशांमध्ये वेगाने फैलाव झाला आहे. इटली, अमेरिका आणि इराणमध्ये कोरोनाने थैमान घातले आहे. या देशांमध्ये कोरोनाने दररोज हजारोंच्या संख्यने बळी जात आहेत. जगभरात अशी परिस्थिती असताना हिंदुस्थानने संभाव्य धोका ओळखून तातडीच्या उपाययजोना केल्यामुळे हिंदुस्थानात कोरोनाचा फैलाव नियंत्रणात असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. हिंदुस्थानकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचेही डब्लू.एच.ओ.ने कौतुक केले आहे.

India like China is hugely populated&future of #COVID19 to greater extent will be determined by what happens in densely populated large countries. It is really important that India continue to take aggressive action at public health level: WHO Executive Director Dr Michael J Ryan pic.twitter.com/djDgZxt2Zj

