IND vs ENG – अखेरच्या तीन कसोटीसाठी हिंदुस्थानचा संघ जाहीर; राहुल-जडेजा ‘इन’, अय्यर-खान ‘आऊट’

इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या अखेरच्या 3 कसोटी लढतीसाठी बीसीसीआयने आज हिंदुस्थानचा संघ जाहीर झाला आहे. दुखापतीमुळे दुसऱ्या कसोटीला मुकणारे केएल राहुल आणि रविंद्र जडेजा यांचे संघात पुनरागमन झाले असून फिरकीपटू वाशिंग्टन सुंदर आणि वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगचीही संघात वर्णी लागली आहे. तर दुसरीकडे दुखापतग्रस्त श्रेयस अय्यर आणि विराट कोहली तिन्ही कसोटीला मुकणार आहेत. यासह पहिल्या दोन कसोटीसाठी निवड झालेला वेगवान गोलंदाज आवेश खान याचाही पत्ता कट झाला आहे.

हिंदुस्थानचा संघ –

रोहित शर्मा (कर्णधार), जसप्रीत बुमराह (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भरत, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंग.

