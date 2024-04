IPL 2024 : विराट आणि जॅक्सची तुफान फलंदाजी, बंगळुरूचा गुजरातवर 9 विकेटने दणदणीत विजय

विराट कोहली आणि विल जॅक्स यांच्या तुफान फलंदाजीमुळे बंगळुरूची गाडी पुन्हा एकदा विजयाच्या ट्रॅकवर आली आहे. गुजरात टायटन्सने बंगळुरूला 200 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान बंगळुरूने 16 व्या षटकात पुर्ण करत गुजरातचा पराभव केला.

गुजरातने दिलेल्या 200 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेली RCB ची सलामीची जोडी विराट कोहली आणि कर्णधार ड्यु प्लेसिस यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र ड्यु प्लेसिसला (12 चेंडू 24 धावा) साई किशोरने बाद केले. 40 या धावसंख्येवर बंगळुरूला पहिला हादरा बसला. त्यानंतर विल जॅक्स आणि विराट कोहलीने सर्व सुत्र आपल्या हाती घेतली. विराट कोहलीने 44 चेंडूमध्ये 3 षटकार आणि 6 चौकारांच्या मदतीने 70 धावांची नाबाद खेळी केली. त्याला विल जॅक्सची साथ मिळाली विलने 41 चेंडूमध्ये 10 खणखणीत षटकार आणि 5 चौकारांच्या मदतीने नाबाद 100 धावा ठोकल्या. RCB ने तुफान फलंदाजी केली त्यामुळे 9 विकेटने गुजरातचा पराभव झाला.

A memorable chase from @RCBTweets ✨

A partnership of 1️⃣6️⃣6️⃣* between Virat Kohli & Will Jacks power them to 🔙 to 🔙 wins ❤️

Will their late surge help them qualify for the playoffs?🤔

— IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2024