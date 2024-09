मोठी दुर्घटना! इराणमध्ये कोळशाच्या खाणीत स्फोट, 51 जणांचा मृत्यू

इराणमध्ये एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. इराणमध्ये एका कोळशाच्या खाणीत स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. कोळशाच्या खाणी मिथेन वायूच्या गळतीमुळे झालेल्या स्फोटात 51 जणांचा मृत्यू तर 20 जण जखमी झाले आहेत. ही घटना शनिवारी रात्रीच्या सुमारास घडली आहे. याबाबत इराणच्या सरकारी मीडियाने रविवारी यासंदर्भात माहिती दिली.

At least 51 dead in Iran coal mine blast – https://t.co/3zCLjLYG8z

— Reuters Iran (@ReutersIran) September 22, 2024