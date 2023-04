भाजप पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळतोय, जयराम रमेश यांची टीका

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर होताच कर्नाटक भाजपमध्ये बंडखोरीचा ज्वालामुखीच फुटला आहे. तिकीट न मिळाल्याने माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार यांनी तडकाफडकी पक्षाचा राजीनामा दिला आणि सोमवारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या पार्श्वभूमीवर भाजप पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत असल्याची टीका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार यांना दिल्लीत मोठे पद देण्याचे वचन दिले होते. असं असताना देखील त्यांनी ही ऑफर धुडकावून आमदारकी आणि भाजपमधील पदांचा राजीनामा दिला आणि सोमवारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवार म्हणून वगळल्यानंतर शेट्टार यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. विशेष म्हणजे तिकीट कापले गेल्यानंतर पक्ष बदलणारे ते दुसरे प्रमुख नेते बनले. गेल्या आठवडय़ात माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांनीही भाजपला रामराम करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

A massive shift in Karnataka politics! Former CM and a widely respected leader across the state, Jagadish Shettar, has joined the Congress party today. @INCKarnataka is on track to form the government with a full majority. BJP is falling like a house of cards. https://t.co/nR33aHSoCD

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 17, 2023