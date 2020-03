हिंदुस्थान दोन आघाड्यांवर लढतोय, पाकिस्तानच्या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर

जगभरात कोरोना विरुद्ध लढाई सुरू असताना हिंदुस्थान दोन आघाड्यांवर लढत आहे. हिंदुस्थान मध्ये कोरोनाशी लढाई सुरू आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक राज्य लोकडाऊन करण्यात आली आहेत. तर जम्मू कश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून गोळीबार करण्यात आला आहे. सीमेपलीकडून सुरू असलेल्या गोळीबाराला हिंदुस्थानच्या जवानांकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.

Jammu&Kashmir: Pakistani Rangers started heavy shelling on the border village Manyari of Hiranagar sector Kathua district last night. The firing started at 10 pm and continued till 5 am today. Several houses damaged&a child got minor injuries. BSF rangers retaliated the firing. pic.twitter.com/HPLdOBsxbf

— ANI (@ANI) March 24, 2020