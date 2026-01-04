निवडणूक आयोगाला याची चिंता आहे का? महायुतीचे 68 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याप्रकरणी कपिल सिब्बल यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले की राज्यातील महापालिकांमध्ये 69 पैकी 68 जागांवर भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध विजयी होणे हे लोकशाही प्रक्रियेसाठी चिंताजनक असून आपल्या निवडणूक व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

सिब्बल यांनी पुढे म्हटले की सध्याच्या परिस्थितीत पैशाची ताकद आणि राजकीय दबाव यांचा प्रभाव निवडणुकांवर स्पष्टपणे दिसत आहे आणि यामुळे निकाल ठरू लागले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेवर याचा विपरीत परिणाम होत असून ही परिस्थिती आपल्या निवडणूक पद्धतीसमोरील गंभीर संकट असल्याचा त्यांनी इशारा दिला. तसेच या घडामोडींवर निवडणूक आयोग चिंतित आहे का? आणि याबाबत तो कोणती भूमिका घेणार, असा थेट प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महापालिका निवडणुकीनंतर राज्याच्या राजकारणात 100 टक्के उलथापालथ होईल! – संजय राऊत

गरजू लोकांपर्यंत न्याय पोहोचणं गरजेचे, सरन्यायाधीश सूर्य कांत याचे प्रतिपादन

शिवतीर्थावर शिवसेना-मनसेची सभा होऊ नये यासाठी सत्तेच्या गुळाला चिकटून बसलेल्या महायुतीच्या मुंगळ्यांचा रडीचा डाव सुरू! – संजय राऊत

बलात्कारी राम रहीमला पुन्हा पॅरोल, आता 40 दिवसांसाठी येणार तुरुंगाबाहेर

पार्सल आल्याचे सांगितलं…नंतर बंदुकीच्या धाकाने तरुणावर केला अनैसर्गिक अत्याचार

डॉक्टरांच्या वेषात राजकीय सौदेबाजी; अर्ज मागे घेण्यासाठी घाटी रुग्णालयाच्या डीनचा शिवसेना उमेदवारास फोन, अंबादास दानवेंचे निवडणूक आयुक्तांना पत्र

शिवसेनेचा दणका बसताच निवडणूक निर्णय अधिकारी ताळ्यावर, सावित्री वाणी यांना ‘मशाल’ चिन्ह बहाल

America Attack On Venezuela – डेल्सी रॉड्रिग्ज व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम राष्ट्रपती; सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्ती

राज्यात 15 हजार 931 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात, 8840 जणांची महानगरपालिका निवडणुकीतून माघार