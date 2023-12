जंगल सफारीची तिकीट नाही दिली, पोलिसाने वन अधिकाऱ्याचे अपहरण करत केला छळ

कुटुंबाला जंगल सफारीची तिकीट न मिळाल्याने आसाममधील गोलाघाट जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) राजेन सिन्हा या अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. या अधिकाऱ्याने काझिरंगा राष्ट्रीय उद्यानातील वन अधिकारी तरुण गोगाई यांचे मध्यरात्री अपहरण करत पहाटे 4 वाजेपर्यंत त्याचा छळ केला. ही घटना गुरुवारी घडली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजेन सिन्हा यांच्या कुटुंबाला काझीरंगा नॅशनल पार्कमध्ये जायचे होते. त्यांना जंगल सफारीसाठी जायचे होते. त्यांनी वनअधिकारी गोगई यांना तिकीटसाठी विनंती केली. पण सफारीसाठी प्रचंड गर्दी असल्याने त्यांना तिकीट देता आली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या एसपी सिन्हा यांनी मध्यरात्री गोगाई यांच्या घरातून त्यांचे अपहरण करुन सकाळी 4 वाजेपर्यंत मानसिक छळ केल्याचा आरोप गोगोई यांनी केला. एसपी सिन्हा यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली आणि धमकी दिल्याचा दावाही त्यांनी केला. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर वनअधिकारी आणि एसडीपीओसह अनेक अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेत गोगोई यांना परत आणले. एका उच्च पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याने अशा वागण्यामुळे लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

I spoke to the Director General of Police, Assam Sri @gpsinghips regarding the incident involving the Superintendent of Police, Golaghat. We do not endorse arrogance, and it is important for public servants to remain humble in their thoughts and actions.

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 22, 2023