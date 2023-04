New Zealand earthquake दोन शक्तिशाली भूकंपाने न्यूझीलंड हादरले, त्सुनामीचा धोका?

न्यूझीलंड पुन्हा एकदा भूकंपाच्या तीव्र धक्क्यांनी हादरले आहे. हिंदुस्थानी वेळेनुसार सोमवारी सकाळी 6 वाजून 11 मिनिटांमध्ये न्यूझीलंडमध्ये भूकंप झाला. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 7.2 इतकी मोजण्यात आली आहे. न्यूझीलंडच्या करमॅडेक बेटांवर हा भूकंप झाला असून याचा केंद्रबिंदू जमिनीच्या खाली 10 किलोमीटर आत होता.

अमेरिकन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणने (United States Geological Survey) दिलेल्या माहितीनुसार, करमॅडेक बेटांवर हा भूकंप झाला. त्यानंतर 20 मिनिटांनी पुन्हा एकदा हे बेट भूकंपाच्या धक्क्याने थरथरले. दुसरा भूकंप 5.4 रिश्टल स्केल तीव्रतेचा होता. याचा केंद्रबिंदू जमिनीच्या आत 39 किलोमीटर खोल होता.

An earthquake of magnitude 7.2 occurred at 06:11 am IST near Kermadec Islands, New Zealand: National Center for Seismology pic.twitter.com/G9Ojap5akb

त्सुनामीचा धोका नाही

लागोपाठ दोन शक्तिशाली भूकंपामुळे न्यूझीलंडला त्सुनामीचा इशारा देण्यात आल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली. मात्र राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन एजन्सीने (National Emergency Management Agency) या चर्चा फेटाळत भूकंपामुळे न्यूझीलंडला त्सुनामीचा धोका नसल्याचे म्हटले आहे. एनईएमएने ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.

There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.1 Kermadec Islands earthquake. Based on current information, the initial assessment is that the earthquake is unlikely to have caused a tsunami that will pose a threat to New Zealand.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) April 24, 2023