मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर 52 हजारांहून अधिक हिंदुस्थानी मायदेशी परतले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे हिंदुस्थानात परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ ते ७ मार्च या कालावधीमध्ये ५२ हजारांहून अधिक हिंदुस्थानी नागरिकांना आखाती प्रदेशातून सुरक्षितपणे देशामध्ये परत आणण्यात आले आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर मध्यपूर्वेतील परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीवर हिंदुस्थान सरकार सतत लक्ष ठेवून आहे. त्या प्रदेशातील सर्व हिंदुस्थानी नागरिकांना स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच संबंधित भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

या देशांमधील हिंदुस्थानी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांनी परिस्थितीबाबत सविस्तर सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच तिथे असलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी २४ तास हेल्पलाइन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अडकलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. या नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून नागरिकांना आवश्यक ती माहिती दिली जात आहे.

गेल्या काही दिवसांत अनेक देशांमध्ये हवाई क्षेत्र अंशतः खुले करण्यात आले आहे. ज्या देशांमध्ये सध्या व्यावसायिक उड्डाणे उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी असलेल्या हिंदुस्थानी नागरिकांनी जवळच्या उपलब्ध उड्डाणांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Iran Israel War – कुवैतने तेल उत्पादनात कपात केली; पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता, केंद्र सरकारचा प्लान काय?

Iran Israel War – इराणला मोठं सरप्राईज देणार; व्हिडीओ शेअर करत नेतन्याहू यांचा बडा धमाका करण्याचा इशारा

मध्यपूर्वेतील युद्धाचे परिणाम, दुबईमध्ये फक्त ८ दिवसांचा अन्नसाठा शिल्लक

अंतिम अहवाल आल्यानंतरच बोलता येईल! अजितदादांच्या अपघातावर सुनेत्रा पवारांचे प्रथमच भाष्य

आगीचे लोळ उठले, धुरामुळे आकाशही दिसेनासे झाले; तेहरानमधील तेल डेपोंवर इस्रायल-अमेरिकेचा मिसाईल हल्ला

साप्ताहिक राशिभविष्य – रविवार 08 मार्च 2026 ते शनिवार 14 मार्च 2026

महागाईचा बॉम्ब! घरगुती गॅस सिलिंडर 60 रुपयांनी महाग, इराण युद्धाच्या झळा हिंदुस्थानातील स्वयंपाकघरांना

बिनशर्त शरणागती? ट्रम्प, तुमचे स्वप्न तुमच्यासोबत थडग्यात जाईल! इराणी अध्यक्ष पेजेश्कियान यांचा अमेरिकेला सज्जड इशारा

भाजपच्या इशाऱ्यावर राजकारण करू नका! ममता बॅनर्जी यांचा राष्ट्रपती मुर्मू यांना खोचक सल्ला