तत्काळ बाहेर जा! सभापती जगदीप धनखड चिडले, TMC खासदार डेरेक ओब्रायन यांना निलंबित केले

राज्यसभेतील (Rajya Sabha) तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन (TMC MP Derek O’ Brien) यांना सभापती जगदीप धडखड (Jagdeep Dhankhar) यांनी निलंबित केले आहे. सभागृहामध्ये अयोग्य वर्तन (ignoble misconduct) केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजामध्ये ते सहभागी होऊ शकणार नाहीत.

बुधवारी संसदेच्या सुरक्षेचा बोजवारा उडाला आणि दोन तरुणांनी थेट प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी घेतली. यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. याच मुद्द्यावरून आज लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यावेळी विरोधी पक्षाचे खासदार सभापतींसमोरील हौदामध्ये उतरले आणि घोषणाबाजी करू लागले. याच टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन यांचाही समावेश होता. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत झाले.

Rajya Sabha adopts motion for suspension of TMC MP Derek O’ Brien for the remainder part of the winter session for “ignoble misconduct” pic.twitter.com/A3MVk0Top9

— ANI (@ANI) December 14, 2023