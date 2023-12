नौदलाच्या गणवेशावर दिसणार शिवरायांची राजमुद्रा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा

हिंदुस्थानच्या नौदलाचा मानबिंदू असलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याजवळ पहिल्यांदाच आपल्या तळापासून दूर यंदाचा नौदल दिन साजरा करत आहे. त्यानिमित्ताने विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या प्रसंगी ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र’ अशा द्रष्ट्या विचारांचे प्रशासक आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे अनावरण सिंधुदुर्ग येथील राजकोट किल्ल्यात पार पडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हे अनावरण करण्यात आले. या वेळी पंतप्रधानांनी एक मोठी घोषणा केली.

यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, कोणत्याही देशासाठी समुद्री सामर्थ्य किती महत्त्वाचं आहे, हे छत्रपती शिवाजी महाराज ओळखून होते. त्यामुळे त्यांनी शक्तिशाली आरमार स्थापन केलं. त्यांचे सगळे मावळे आपल्यासाठी प्रेरणादायी आहेत. हिंदुस्थानने आज गुलामीची मानसिकता मागे टाकली आहे, ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा आहे. नौसेनेच्या ध्वजाला मागच्या वर्षी महाराजांच्या विचारांशी जोडता आलं, हे माझं भाग्य आहे. आता नौदलाच्या गणवेशावर शिवरायांची राजमुद्रा असेल आणि नौदलाच्या पदांना हिंदुस्थानी पद्धतीची नावं देणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केली.

#WATCH | Sindhudurg, Maharashtra: At the ‘Navy Day 2023’ celebrations, PM Modi says, “With pride in our heritage, I am proud to announce that the ranks in the Indian Navy would be renamed according to the Indian culture. We are also working on increasing women power in our… pic.twitter.com/pIr3hWlut4

