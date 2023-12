व्हीआयपी कल्चरसाठी लोकांना त्रास देऊ नका! आदित्य ठाकरेंनी सुनावलं, रेल्वेकडे केली मागणी

मुख्यमंत्र्यांना उद्घाटनासाठी वेळ नसल्याने नवी मुंबईची मेट्रो सेवा बराच काळ रखडली होती. अखेर गेल्या महिन्यापासून उद्घाटनाशिवाय ही मेट्रो सेवा सुरू करण्यात आली. नवी मुंबई मेट्रो सारखाच प्रकार ठाणे जिल्ह्यातील दिघा रेल्वे स्थानकाबाबत होत आहे. हे स्थानक पूर्णपणे तयार होऊन आठ महिने उलटले तरी अद्याप त्याचे उद्घाटने झालेले नाही. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत ट्विट करत राज्य सरकारला व्हीआयपी कल्चरवरून फटकारले आहे.

The trend continues. Digha Station awaits a VIP date for inauguration.

Dear @RailMinIndia please open it up for the citizens, don’t make them suffer for VIP culture.

It has been ready for 8 months.

Likewise, the @MMRDAOfficial must open up the MTHL. Been ready and awaits VIPs…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 14, 2023