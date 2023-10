राम जन्मभूमी तिर्थ क्षेत्र ट्रस्टला मिळणार परदेशातून मिळणार दान

अयोध्या येथील श्री राम जन्मभूमी तिर्थ क्षेत्र ट्रस्टला देशभरातून मोठ्या प्रमाणात देणगी मिळत आहे. आता या ट्रस्टला परदेशातूनही देणगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासाठी मंजूरी दिली आली आहे. श्री राम जन्मभूमी तिर्थ क्षेत्राच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ही माहिती देण्यात आली आहे.

FCRA section of The Ministry of Home Affairs (Govt of India) has registered the trust ‘Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra’ to accept the voluntary contribution from the foreign sources.

Such contributions can be sent to only designated bank account. No such contribution shall be…

