सनी लिओनी विलगीकरणात, शेअर केले हॉट फोटो

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. याचा बॉलिवूडवर देखील परिणाम झाला असून चित्रपट, मालिकांच्या चित्रीकरणावर 31 मार्चपर्यंत बंदी घातली आहे. त्यामुळे अनेक कलाकारांनी स्वत:ला त्यांच्याच घरात विलीगीकरणात ठेवले आहे. पॉर्नस्टार सनी लिओनी ही देखील खबरदारी म्हणून सध्या स्व विलगीकरणात आहे.

Can’t get any more socially distant than this pic.twitter.com/mdSZEkAtNi

— Sunny Leone (@SunnyLeone) March 18, 2020