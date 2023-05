तरीही निर्लज्जासारखं हसत आहेत! सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील शिंदे-फडणवीसांवर संतापले

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने काल निकाल सुनावला. महाराष्ट्रातील सत्तांतरावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मिंधे सरकारच्या टाळक्यात हातोडा घातला आहे. शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर होती, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या बाजुने लागला असून हा लोकशाहीचा विजय आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर आम्ही समाधानी आहोत, असे फडणवीस म्हणाले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हसत होते.

शिंदे-फडणवीसांच्या या कृत्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट करत म्हटले की, “शिंदे गटाचा व्हिप बेकायदेशीर होता आणि राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगणं, हेही बेकायदेशीर कृत्य होतं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. तरीही न्यायालयाने त्यांना खुर्चीवरून हटवलं नाही, आणि ते मात्र निर्लज्जासारखं हसत आहेत. पण त्यांना येत्या निवडणुकीत जनता धडा शिकवेल, यात काही शंका नाही.”

Shameless fellows! Laughing because SC did not unseat them, even after saying that Governor acted illegally by asking Udhav to seek vote of confidence; & that appointment of whip was also illegal.

No doubt that people will teach them a lesson in polls https://t.co/3Ooy0AbPF0

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) May 11, 2023