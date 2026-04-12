स्विगीचे सह-संस्थापक लक्ष्मी रेड्डी यांचा राजीनामा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

स्विगीचे सह-संस्थापक लक्ष्मी नंदन रेड्डी ओबुल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. स्विगीने नियामक फाइलिंगमध्ये याची माहिती दिली. ओबुल कंपनीत पूर्णवेळ संचालक आणि हेड ऑफ इनोव्हेशनची जबाबदारी सांभाळत होते. ओबुल यांच्या जाण्यासोबतच स्विगीच्या बोर्डात अनेक महत्त्वाच्या नियुक्त्या आणि नियमांमधील बदलांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. स्विगीच्या बोर्डाने रेनन डी कास्त्राs अल्वेस पिंटो यांची नॉमिनी डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. स्विगीचे सह-संस्थापक आणि मुख्य ग्रोथ ऑफिसर फणी किशन अडेपल्ली आणि ग्रुप सीएफओ राहुल बोथरा यांची अतिरिक्त संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बर्फवृष्टीमुळे हिमाचलमध्ये मणिमहेश यात्रेवर बंदी

चारधाम यात्रेत आता भाविकांचे डिजिटल ट्रपिंग

मिले सूर मेरा तुम्हारा… दादरमध्ये आंतरशालेय भारतीय समूहगान स्पर्धा

भविष्य निधी कर्मचारी संघटनेवर स्थानीय लोकाधिकार समितीचा भगवा

कमला हॅरिस पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार

भांडवल, धोरणांवर आर्थिक महासत्ता होता येणार नाही; सरन्यायाधीशांनी टोचले मोदी सरकारचे कान

पायाखालची वाळू सरकल्याने बारामतीत महायुतीकडून मनधरणी

 ‘सह्याद्री एक्स्प्रेस’वर मध्यरात्री दरोडा, कराडजवळ शेणोलीत सिग्नलमध्ये बिघाड करून प्रवाशांना लुटले; मिरज लोहमार्ग पोलिसांचा तपास सुरू

इराणने मानले हिंदुस्थानी जनतेचे आभार