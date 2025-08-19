ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार यांचे ठाण्यात निधन

सामना ऑनलाईन
|

रंगीला, तेजाब, वास्तव, थ्री इडियट, लगे रहो मुन्नाभाई. फेरारी की सवारी अशा बॉलीवूडच्या गाजलेल्या चित्रपटांत भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार (91) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले आहे. ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात उपचारादरम्यान सोमवारी रात्री  त्यांचे निधन झाले. उद्या, मंगळवारी सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी तब्बल 125 बॉलिवूड चित्रपट, 95 मालिका आणि 26 नाटकांमध्ये भूमिका साकारल्या होत्या. वयाच्या 87 व्या वर्षी त्यांनी झी मराठीवरील ‘माझा होशील ना’ या मालिकेत भूमिका साकारली होती.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नांदेडच्या मुखेडला महापुराची मगरमिठी

सुट्टी संपवून ड्युटीवर परतणाऱ्या लष्कराच्या जवानाला टोल कर्मचाऱ्यांची खांबाला बांधून बेदम मारहाण, गावकऱ्यांकडून टोल प्लाझाची तोडफोड

कमलाबाई वडेट्टीवार यांचे निधन

रशियाबाबत मोठी प्रगती, ट्रम्प यांची पोस्ट

निम्मा संघ पक्का, आता कोणाला बसणार धक्का, आशिया चषकासाठी आज ‘टीम इंडिया’ची घोषणा होणार

डायमंड लीगमध्ये सोनं जिंकण्यासाठी नीरज सज्ज

मोहन बागानची राष्ट्रीय शिबिराला किक, हिंदुस्थानी संघाच्या शिबिरासाठी खेळाडूंना पाठवण्यास नकार

आशिया कपसाठी वैभव सूर्यवंशीला संघात घ्या! श्रीकांत यांची बीसीसीआयच्या निवड समितीकडे मागणी

कपिल बैंसलाचा अचूक निशाणा, आशियाई नेमबाजीच्या ज्युनियर गटात सुवर्ण