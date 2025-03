Chhattisgarh Encounter – सुकमामध्ये चकमक, 2 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; शोधमोहीम सुरू

छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यातील किस्ताराम येथे सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक उडाली. दोन्ही बाजुने जोरदार गोळीबार झाला. यात आतापर्यंत 2 नक्षलवाद्यांनी कंठस्नान घालण्यात आले असून दोन्ही नक्षलवाद्यांचे मृतदेह हाती लागले आहे. त्यांच्याजवळील शस्त्रास्त्रही जप्त करण्यात आली असून परिसरात शोधमोहीम सुरू आहे, अशी माहिती सुकमा पोलिसांनी दिली.

किस्ताराम पोलीस स्थानकांर्गत येणाऱ्या छत्तीसगड-ओडिशा सीमारेषेवरील जंगलामध्ये नक्षलवादी लपून बसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे डीआरजी आणि कोबरा पथकाने संयुक्तपणे शोधमोहीम सुरू केली. यावेळी जंगलात नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांमध्ये धुमश्चक्री उडाली.

#UPDATE | Bodies of 2 naxalites have been recovered with weapons. Search operations are underway: Sukma Police https://t.co/QuYXAyEj2L

— ANI (@ANI) March 1, 2025